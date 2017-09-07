Николай Цветков рассказал о жалобах, поступавших во время предвыборной кампании

11:26, 07 сентября 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков рассказал о жалобах, поступавших во время предвыборной кампании. Об этом с пресс-конференции передает корреспондент Псковского агентства информации.

По данным на 6 сентября, двойное гражданство или вид на жительство имели три кандидата (двое - гражданство Эстонии, один – Узбекистана), которых сняли с выборов уже после регистрации.

По словам Николая Цветкова, всего в ТИКи поступили 52 жалобы и заявления. «Но очень приятно, что не поступало жалоб на действия ТИКов», - отметил председатель облизбиркома. Девять жалоб поступило в облизбирком, 39 - в УМВД, 7 - в районные и городские прокуратуры, 12 - в областную прокуратуру, 124 - на специальную «горячую линию».