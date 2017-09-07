Из 2 тысяч кандидатов на выборах 2017 года в Псковской области 79 имеют снятые и погашенные судимости

11:26, 07 сентября 2017, ПАИ

Из 2000 кандидатов, выдвинувшихся на выборы в Псковской области в 2017 году, 79 имеют снятые и погашенные судимости. 2 кандидата имели судимости за особо тяжкие и 19 за тяжкие преступления. Об этом сегодня, 7 сентября, в ходе пресс-конференции сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он напомнил, что в ходе кампании 2015 года из 2531 кандидата судимости были у 37.

Председатель облизбиркома добавил, что в 2017 году 7 кандидатов скрыли судимость. Есть 4 кандидата, по которым в суде ещё не принято решение в суде.