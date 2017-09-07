Очень высокой назвал Николай Цветков конкурентность на выборах в Пскове и Великих Луках
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков назвал очень высокой конкурентность на выборах в Псковскую и Великолукскую гордумы. Об этом он сказал на пресс-конференции 7 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Николай Цветков уточнил, что зарегистрированы 344 кандидата в депутаты ПГД. Конкуренция по партийным спискам составляет 25,5, среди одномандатников — 5,9 на один мандат.
Что касается ВГД, то здесь 13,6 человек приходится на один мандат по пропорциональной системе, 6 — по одномандатной.
«На наш взгляд, это очень высокая конкуренция», - резюмировал глава облизбиркома.