Псковские избиркомы проявляли к кандидатам максимальную лояльность, заявил Николай Цветков

11:34, 07 сентября 2017, ПАИ

Псковские избиркомы проявляли к кандидатам максимальную лояльность, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Об этом с пресс-конференции передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Кандидатов снимали только по их заявлениям или по очень веским основаниям типа скрытой судимости и двойного гражданства, - уточнил Николай Цветков. - Кроме того, мы столкнулись с уникальным общественно-правовым явлением, когда после регистрации кандидаты обращались друг на друга в суды, чтобы отменить регистрацию».

Он привел в пример великолукскую предвыборную кампанию, где кандидаты от «Патриотов России» подали в суд на справедливороссов. Такой же пример он привел и с выборами главы Палкинского района, где действующая глава муниципалитета Галина Кузьма подала в суд на кандидата от «Единой России» Евгения Седова.

Николай Цветков подчеркнул, что подобные факты находятся «на границе добра и зла», и напомнил, что если раньше избиркомы обвиняли в недостаточной лояльности в случае тщательной проверки документов, то теперь сами оппозиционные кандидаты встали на тот же путь.