Николай Цветков о расследовании случаев подкупа избирателей: Мы не совсем удовлетворены оперативностью работы правоохранительных органов

11:39, 07 сентября 2017, ПАИ

«Могу констатировать, что мы не совсем удовлетворены оперативностью работы правоохранительных органов», - заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков, комментируя ситуацию с расследованием обращения кандидата в депутаты гордумы Пскова 6-го созыва о подкупе избирателей. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции главы избиркома, которая проходит сегодня, 7 сентября.

Он отметил, что и ЦИК по заявлению секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова требует с облизибркома назвать сроки окончания расследования правоохранительными органами.

Николай Цветков напомнил, что избиркомом обращение Цецерского было рассмотрено, направлено в правоохранительные органы, и «им сейчас серьезно занимается Следственный комитет, прокуратуры города и области».

Также, по его словам, на «горячую линию» для связи с избирателями поступило 22 обращения от граждан, которые готовы прямо свидетельствовать о попытках таких материального вознаграждения за потенциального голосование в пользу кандидатов от «Справедливой России» и КПРФ.

При этом Николай Цветков заметил, что со стороны облизбиркома делается максимум, чтобы донести до граждан информации о незаконности участия в подкупе избирателей. «Уже даже если утюг включить, можно услышать, что избирательная комиссия заявляет о неправомочности таких действий», - подчеркнул он.