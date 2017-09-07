Председатель облизбиркома объяснил высокий процент голосования вне участков в Псковской области

11:45, 07 сентября 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков заявил, что почти каждый 10-й избиратель в Псковской области – инвалид. По его словам, это ответ тем партиям, которые спрашивают, почему в регионе такой процент голосования вне помещений избирательных участков, передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 7 сентября.

Николай Цветков подчеркнул, что количество избирательных участков, расположенных на двух этажах, в регионе постоянно снижается. Он выразил надежду, что к выборам президента, которые должны состояться в марте 2018 года, в Псковской области вообще не останется таких участков, что облегчит процесс голосования для маломобильных групп населения.