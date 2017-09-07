Николай Цветков: Наблюдение и общественный контроль - ключевое звено для обеспечения легитимности выборов

11:48, 07 сентября 2017, ПАИ

«Наблюдение и общественный контроль - ключевое звено для обеспечения легитимности выборов», - заявил на пресс-конференции 7 сентября председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Цветков отметил, что наблюдатели могли заявиться в ТИК до 6 сентября. Кроме того, он напомнил, что в региональном законе отсутствует возможность направления наблюдателей общественным объединениями – только партиями.

При этом Николай Цветков добавил, что у избиркома есть данные о неких общественных наблюдателях, которые намерены отправиться в Струги Красные и Пушкиногорский район. «Милости просим, мы готовы принять всех. Так и напишите», - отметил он и уточнил, что наблюдатели едут работать в интересах «Яблока». «Это, кстати, говорит об их «неагажированности» и «независимости», - подчеркнул Николай Цветков.