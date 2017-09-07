0
12:10
Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области
11:39
Николай Цветков о расследовании случаев подкупа избирателей: Мы не совсем удовлетворены оперативностью работы правоохранительных органов
11:13
Кандидат от КПРФ Дмитрий Богатырев написал в соцсетях об отказе сниматься в пользу кандидата от «Справедливой России»
16:22
Вице-спикеру Псковского областного Собрания предложили заключить договор о продаже голоса
16:05
Александр Козловский рассказал об итогах первого года в Госдуме
15:26
Александр Козловский: Кандидатам нужно тратить деньги не на подкуп, а на добрые дела
10:30
Досрочно проголосовать с 6 сентября псковичи смогут только в УИКах по месту жительства
Еще новости
Политика

Председатель облизбиркома: Применение QR-кодов и КОИБов одновременно позволит быстрее подвести итоги голосования

Применение QR-кодов и использование КОИБов одновременно во время предстоящей кампании позволит быстрее подвести итоги голосования, сократить время ввода в ГАС «Выборы», исключить ошибки оператора, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков на пресс-конференции 7 сентября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Цветков рассказал, что в Пскове будут работать 93 УИКа. «В этом году принято коллегиальное решение всеми партиями, ТИКом и гордумой применить только на части КОИБы. Были предположения в прошлые разы (когда более чем на 80 УИКах были КОИБы), что результаты невалидные, поэтому в этот раз 50 УИКов будут оснащены КОИБами, чтобы сравнить», - отметил он и добавил, что на 216 УИКах по области, где не будет КОИБов, предполагается использование QR-кодов. «И то, и то ускоряет ввод в ГАС «Выборы», - сказал Николай Цветков.

Он также вспомнил, что в прошлом году при QR-кодах первый протокол ввели в ГАС «Выборы» в 21:03.

Кроме того, председатель избиркома обратил внимание на то, что 10 участках планируется видеонаблюдение. Он заметил, что озвученная цифра обусловлена количеством средств, выделенных на эти цели из городского бюджета.

Помимо этого, Н. Цветков сообщил, что в 2018 году на выборах президента, скорее всего, на всех участках, кроме больниц, воинских частей, СИЗО, будут использовать технологии с машиночитаемым кодом для ускоренного вввода результатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
На избирательных участках в Пскове обеспечат безопасность и дадут концерты Николай Цветков попросил прокуратуру проверить законность продления ТИКом Пскова времени досрочного голосования Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области Председатель облизбиркома: Применение QR-кодов и КОИБов одновременно позволит быстрее подвести итоги голосования Николай Цветков: Наблюдение и общественный контроль - ключевое звено для обеспечения легитимности выборов Председатель облизбиркома объяснил высокий процент голосования вне участков в Псковской области Николай Цветков о расследовании случаев подкупа избирателей: Мы не совсем удовлетворены оперативностью работы правоохранительных органов Псковские избиркомы проявляли к кандидатам максимальную лояльность, заявил Николай Цветков Очень высокой назвал Николай Цветков конкурентность на выборах в Пскове и Великих Луках Из 2 тысяч кандидатов на выборах 2017 года в Псковской области 79 имеют снятые и погашенные судимости
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области
07 сентября 2017
Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области
Николай Цветков о расследовании случаев подкупа избирателей: Мы не совсем удовлетворены оперативностью работы правоохранительных органов
07 сентября 2017
Николай Цветков о расследовании случаев подкупа избирателей: Мы не совсем удовлетворены оперативностью работы правоохранительных органов
Кандидат от КПРФ Дмитрий Богатырев написал в соцсетях об отказе сниматься в пользу кандидата от «Справедливой России»
07 сентября 2017
Кандидат от КПРФ Дмитрий Богатырев написал в соцсетях об отказе сниматься в пользу кандидата от «Справедливой России» 4
Вице-спикеру Псковского областного Собрания предложили заключить договор о продаже голоса
06 сентября 2017
Вице-спикеру Псковского областного Собрания предложили заключить договор о продаже голоса 15
Александр Козловский рассказал об итогах первого года в Госдуме
06 сентября 2017
Александр Козловский рассказал об итогах первого года в Госдуме
Александр Козловский: Кандидатам нужно тратить деньги не на подкуп, а на добрые дела
06 сентября 2017
Александр Козловский: Кандидатам нужно тратить деньги не на подкуп, а на добрые дела
Досрочно проголосовать с 6 сентября псковичи смогут только в УИКах по месту жительства
05 сентября 2017
Досрочно проголосовать с 6 сентября псковичи смогут только в УИКах по месту жительства
Сергей Неверов обратился в ЦИК РФ с заявлением о подкупе избирателей «Справедливой Россией» в Пскове
05 сентября 2017
Сергей Неверов обратился в ЦИК РФ с заявлением о подкупе избирателей «Справедливой Россией» в Пскове 5

Идет загрузка...