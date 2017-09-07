Председатель облизбиркома: Применение QR-кодов и КОИБов одновременно позволит быстрее подвести итоги голосования

11:53, 07 сентября 2017, ПАИ

Применение QR-кодов и использование КОИБов одновременно во время предстоящей кампании позволит быстрее подвести итоги голосования, сократить время ввода в ГАС «Выборы», исключить ошибки оператора, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков на пресс-конференции 7 сентября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Цветков рассказал, что в Пскове будут работать 93 УИКа. «В этом году принято коллегиальное решение всеми партиями, ТИКом и гордумой применить только на части КОИБы. Были предположения в прошлые разы (когда более чем на 80 УИКах были КОИБы), что результаты невалидные, поэтому в этот раз 50 УИКов будут оснащены КОИБами, чтобы сравнить», - отметил он и добавил, что на 216 УИКах по области, где не будет КОИБов, предполагается использование QR-кодов. «И то, и то ускоряет ввод в ГАС «Выборы», - сказал Николай Цветков.

Он также вспомнил, что в прошлом году при QR-кодах первый протокол ввели в ГАС «Выборы» в 21:03.

Кроме того, председатель избиркома обратил внимание на то, что 10 участках планируется видеонаблюдение. Он заметил, что озвученная цифра обусловлена количеством средств, выделенных на эти цели из городского бюджета.

Помимо этого, Н. Цветков сообщил, что в 2018 году на выборах президента, скорее всего, на всех участках, кроме больниц, воинских частей, СИЗО, будут использовать технологии с машиночитаемым кодом для ускоренного вввода результатов.