Фальшивые деньги обнаружены в финучреждениях Пскова и Великих Лук

11:56, 07 сентября 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках выявлены пятитысячные банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Две фальшивые купюры были обнаружены 6 сентября в финансовых учреждениях двух городов.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

