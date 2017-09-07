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Фальшивые деньги обнаружены в финучреждениях Пскова и Великих Лук

В Пскове и Великих Луках выявлены пятитысячные  банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Две фальшивые  купюры были обнаружены 6 сентября в финансовых учреждениях двух городов.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
 

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