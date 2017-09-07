Мошенники сняли деньги с банковских карт жителей Пыталовского и Островского районов

12:00, 07 сентября 2017, ПАИ

Жители Пыталовского и Островского районов стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 5 сентября неизвестный путем обмана с использованием сотового телефона завладел с банковской карты жительницы Пыталовского района деньгами в сумме более пяти тысяч рублей. По данному факту ведется проверка.

На следующий день в Островском районе у гражданки с банковской карты неизвестный обманным путем снял более шести тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.