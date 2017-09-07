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Общество

Нетрезвого водителя «Фольксвагена» остановили сотрудники ГИБДД на дороге Псков - Гдов

В Псковском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался к административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

6 сентября около 20:00 на  дороге Псков – Гдов в деревне Солоново стражи порядка остановили автомобиль «Фольксваген  Пассат». Выяснилось, что машиной управлял 51-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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