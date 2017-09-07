Николай Цветков попросил прокуратуру проверить законность продления ТИКом Пскова времени досрочного голосования

12:13, 07 сентября 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области обратилась в прокуратуру относительно продления времени для досрочного голосования в Пскове. Об этом на пресс-конференции 7 сентября сообщил председатель облизбиркома Николай Цветков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Цветков напомнил, что 2 сентября ТИК в Пскове удовлетворил ходатайство о продлении времени досрочного голосования, в связи с чем сегодня в прокуратуру подано заявление о проверке обоснованности принятия такого решения.

Николай Цветков уточнил, что с 30 августа по 5 сентября в предварительном голосовании приняли участие около 4800 избирателей или 0,9% от общего количества избирателей. В Пскове в ТИКе досрочно проголосовали 1614 избирателей. «Это, как правило, те граждане, которые в силу служебных полномочий не смогут проголосовать 11 сентября», - отметил председатель облизбиркома.