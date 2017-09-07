Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области

12:10, 07 сентября 2017, ПАИ

Облизбирком просит организовать дополнительную охрану на отдельных избирательных участках в Псковской области, заявил сегодня, 7 сентября, председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков в ходе пресс-конференции.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, глава облизбиркома пояснил, что соответствующее обращение направлено им руководителю оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам в ПОСД и ОМСУ Псковской области, вице-губернатору Максиму Жаворонкову.

По словам Николая Цветкова, есть информация, что в ходе досрочного голосования наблюдатели от «Справедливой России» и КПРФ вмешиваются в деятельность избирательных комиссий. «По мнению избирательной комиссии Псковской области, это свидетельствует о том, что то, о чем писали СМИ, отдельные кандидаты, имеет место быть. У нас есть огромное количество обращений, что подобные сомнительные схемы применяются на участках, всё это присутствует под чётким контролем наблюдателей от «СР» и КПРФ», - добавил он.

Николай Цветков отметил, что необходима защита избирателей, в первую очередь психологическая. Также он сообщил, что направил письмо в адрес председателя ТИК Пскова Владимира Кротова с просьбой обязать УИКи при проведении досрочного голосования проводить тщательную проверку оснований для него, в том числе на основании подтверждающих документов, и в случаях сомнений принимать коллегиальное решение.