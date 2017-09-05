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Культура

Органист и трубач из Санкт-Петербурга дадут концерт в Печорах

9 сентября в 19:00 в печорской кирхе выступят музыканты из Санкт-Петербурга Михаил Мищенко (орган) и Александр Антонов (труба). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.

Концерт пройдет при поддержке общества Пауля Хубера.

Музыканты представят программу «Сонаты и хоралы для органа и трубы»:

Пауль Хубер (1918 – 2001) 
Четыре хоральные прелюдии Ach Jesus mein, welch’ große Pein («О мой Иисус, какая великая мука!») 

Йозеф Рейнбергер (1839 – 1901)
Пассакалья (IV ч.) из Сонаты № 8 e-moll, op. 132 

Бернар Ришель (1901 – 1992)
Sonata da chiesa для трубы и органа
Maestoso. – Adagio. – Allegro. – Moderato 

Пауль Хубер
Из Пяти фантастических пьес для органа, ор. 10
IV. Langsam und leise 
V. Allegro moderato 

Хоральные прелюдии 
Aus tiefer Not schrei ich zu dir («Из бездны бед к Тебе взываю») 
Allein Gott in der Höh sei Ehr («Да будет Богу в вышних честь и слава, и хваленье!») 

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) 
Хоральная обработка
Nun komm’ der Heiden Heiland («Се грядет язычников Спаситель»; BWV 659)

Трио-соната № 5 C-dur (BWV 529) 
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro
Хоральная обработка
Nun komm’ der Heiden Heiland (BWV 659) для трубы и органа

Филипп Феркерен (р. 1950)
«Шествие», для трубы и органа, ор. 23

Пауль Хубер
Токката на тему колоколов Санкт-Галленского собора 

Хоральные вариации на Адвент Macht hoch die Tur («Откройтесь, тяжелые врата») для трубы и органа.

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