Органист и трубач из Санкт-Петербурга дадут концерт в Печорах
9 сентября в 19:00 в печорской кирхе выступят музыканты из Санкт-Петербурга Михаил Мищенко (орган) и Александр Антонов (труба). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы концерта.
Концерт пройдет при поддержке общества Пауля Хубера.
Музыканты представят программу «Сонаты и хоралы для органа и трубы»:
Пауль Хубер (1918 – 2001)
Четыре хоральные прелюдии Ach Jesus mein, welch’ große Pein («О мой Иисус, какая великая мука!»)
Йозеф Рейнбергер (1839 – 1901)
Пассакалья (IV ч.) из Сонаты № 8 e-moll, op. 132
Бернар Ришель (1901 – 1992)
Sonata da chiesa для трубы и органа
Maestoso. – Adagio. – Allegro. – Moderato
Пауль Хубер
Из Пяти фантастических пьес для органа, ор. 10
IV. Langsam und leise
V. Allegro moderato
Хоральные прелюдии
Aus tiefer Not schrei ich zu dir («Из бездны бед к Тебе взываю»)
Allein Gott in der Höh sei Ehr («Да будет Богу в вышних честь и слава, и хваленье!»)
Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)
Хоральная обработка
Nun komm’ der Heiden Heiland («Се грядет язычников Спаситель»; BWV 659)
Трио-соната № 5 C-dur (BWV 529)
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro
Хоральная обработка
Nun komm’ der Heiden Heiland (BWV 659) для трубы и органа
Филипп Феркерен (р. 1950)
«Шествие», для трубы и органа, ор. 23
Пауль Хубер
Токката на тему колоколов Санкт-Галленского собора
Хоральные вариации на Адвент Macht hoch die Tur («Откройтесь, тяжелые врата») для трубы и органа.