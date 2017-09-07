Начался ПАИ-live с Андреем Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

15:01, 07 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 7 сентября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал менеджер ПООО «Чудской проект» Андрей Васильев.

Псковская областная общественная организация проводит в регионе экологический конкурс «Твоя земля». Он направлен на улучшение качества экологического образования в Псковской области, специалисты «Чудского проекта» реализуют его в партнерстве с Государственным природным заповедником «Полистовский», Национальным парком «Себежский» и Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества.

Как повышать «экологическую культуру» жителей региона, какие природоохранные проекты и акции претендуют на звание лучших? Свои вопросы Андрею Васильеву можно оставить на странице ПАИ-live.