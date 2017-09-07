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Спорт

Команда псковского УФСИН взяла «серебро» на соревнованиях по гиревому спорту

На территории спортивного комплекса псковского филиала академии ФСИН России прошли лично-командные соревнования по гиревому спорту на первенство псковского регионального физкультурно-спортивного общества «Динамо». Команда псковского УФСИН взяла на соревнованиях «серебро». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Соревнования проводились с гирями 24 кг по программе классического двоеборья, которое включает в себя: толчок руками двух гирь от груди и рывок гири поочередно одной и другой рукой. Время на выполнение каждого упражнения - 10 минут.

В результате команда УФСИН России по Псковской области в составе Владимира Калинина (ИК-3), Мовсара Шахмурадова (ИК-4), Максима Кузьмина (ОпоК), Александра Сухарева  (СИЗО-1) и Аги Мехтиева (УФСИН) заняла второе место, уступив лидерство представителям Росгвардии.

В личном первенстве в весовой категории до 78 килограмм золото завоевал Владимир Калинин, в категории свыше 95 килограмм серебряным призером стал Мовсар Шахмурадов и «бронзу» в весовой категории до 85 килограмм завоевал Максим Кузьмин.

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