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Общество

На избирательных участках в Пскове обеспечат развлекательную программу и работу торговых точек

Безопасность и общественный порядок на избирательных участках (УИК) Пскова в Единый день голосования, 10 сентября, будут обеспечивать около 600 сотрудников полиции, личный состав Росгвардии, а также народные дружинники. В день голосования на всех избирательных участках города будет организован пропускной режим с использованием ручных и рамочных металлодетекторов. Накануне выборов помещения УИК и прилегающие к ним территории обследуют с применением технических средств и служебных собак и возьмут под круглосуточную охрану.

В Управлении городского хозяйства администрации муниципалитета Псковскому агентству информации сообщили, что на прилегающих к избирательным участкам территориях заблаговременно была произведена санитарная обрезка деревьев и выполнен ямочный ремонт. Также проверены средства связи, пожаротушения и исправность освещения как внутри помещений УИК, так и на путях движения к ним.

Кроме того, в Единый день голосования будет организована праздничная программа и работа торговых точек. Так, по данным Управления культуры администрации Пскова, концертные программы подготовлены коллективами детских музыкальных школ, Городского культурного центра, Дома офицеров, Детской школы искусств и оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Почетного гражданина Пскова Мирона Литвака. С творческими номерами коллективы выступят на 26 избирательных участках.

На 92 участках для избирателей и посетителей будут работать торговые точки по продаже выпечки, горячих напитков, бутербродов, кондитерских изделий и т.д. Там где пространство участка не позволяет разместить торговую точку, продажа обедов и выпечки будет организована на улице. Размещение мест торговли согласовано с отделом потребительского рынка и услуг Администрации города.

Напомним, 10 сентября, в Пскове пройдет Единый день голосования за кандидатов в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва. На территории Пскова будут работать 93 участка. Найти свою участковую комиссию можно по ссылке.

Решением Псковской городской Думы 5-го созыва были утверждены новые границы избирательных округов города. Интерактивная карта округов размещена на сайте администрации муниципалитета.

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