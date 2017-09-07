«Псковская юношеская регата» пройдет на Псковском озере 9-10 сентября

13:06, 07 сентября 2017, ПАИ

9-10 сентября в Печорском районе (пансионат «Кривск») на Псковском озере состоятся первые международные соревнования по парусному спорту «Псковская юношеская регата». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Официальное открытие регаты назначено на 11:00 9 сентября.

Международные соревнования в рамках «Псковской парусной регаты» организованы для подготовки к проведению Международных соревнований стран-участниц Ганзы «Ганзейская Псковская парусная регата». «Честь и доверие» - девиз соревновани.

Участники: «Клуб юных моряков» (Эстония), Детская парусная секция (Псков), СДЮПШ «Норд-Вест» (Приморск), АНООДО «Академия парусного спорта» (Санкт-Петербург), ДЮСШ-3 (Великий Новгород), яхт-клуб «Балтиец» (Ленинградская область), МОБУДОД ЦДЮТиПС (Ленинградская область).

Дисциплины соревнований: класс «Оптимист», класс «Зум 8», класс «Луч», класс «Ракета 270», класс «Кадет».