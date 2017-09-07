В Пскове после ремонта открылась для движения улица Герцена

13:04, 07 сентября 2017, ПАИ

В Пскове на улице Герцена рабочие подрядной организации полностью завершили работы по укладке асфальтового покрытия. Также в рамках заключенного контракта была выполнена замена бордюрного камня, обновлено покрытие на тротуарах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, в настоящее время в активную фазу вступили ремонтные работы на улице Льва Толстого в Пскове на участке от улицы Кузнецкой до улицы Гражданской. Рабочие подрядной организации, выигравшей муниципальный контракт, подготовлены условия для начала фрезерования изношенного верхнего слоя асфальта, выравнивания канализационных люков, ведется установка поребриков.

Всего по условиям контракта будет отремонтировано более 600 метров дорожного полотна. Подрядчик выполнит замену асфальтобетонного покрытия с гарантией на 4 года, и укрепит обочины. В список дорог, нуждающихся в ремонте в этом сезоне, улица Льва Толстого попала в связи с изношенностью.

Напомним, в общей сложности в 2017 году в Пскове будет отремонтировано 11 км дорог.