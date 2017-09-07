0
00:03
Торжественная встреча футболистов «Стрелы» на псковском вокзале (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:08
«Ростелеком» приглашает на всероссийский киберспортивный фестиваль в Пскове
11:15
ФК «Луки-Энергия» организует для своих болельщиков выезд в Псков
18:05
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
17:20
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
15:57
Скандинавская ходьба пользуется наибольшей популярностью у псковских пенсионеров
15:05
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Спорт

На март 2018 года запланировано техническое открытие Ледовой арены в Великих Луках

На март 2018 года запланировано техническое открытие Ледовой арены в Великих Луках. Об этом подрядчик доложил губернатору Псковской области Андрею Турчаку во время его визита на объект, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На вопрос главы региона о соблюдении графика строительства универсального спортивного комплекса подрядчик сообщил, что графики соблюдаются, производится монтаж ледовой арены. К концу года планируется завершить возведение кровли, а на март назначен технический запуск арены.

Андрей Турчак поручил главе Великих Лук Николаю Козловскому лично контролировать ход работ и регулярно встречаться со строителями. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Торжественная встреча футболистов «Стрелы» на псковском вокзале (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 сентября 2017
Торжественная встреча футболистов «Стрелы» на псковском вокзале (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Ростелеком» приглашает на всероссийский киберспортивный фестиваль в Пскове
06 сентября 2017
«Ростелеком» приглашает на всероссийский киберспортивный фестиваль в Пскове
ФК «Луки-Энергия» организует для своих болельщиков выезд в Псков
06 сентября 2017
ФК «Луки-Энергия» организует для своих болельщиков выезд в Псков
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
05 сентября 2017
В Острове открыли новую современную спортивную площадку
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
05 сентября 2017
В бег идут одни старики: ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ВИДЕО)
Скандинавская ходьба пользуется наибольшей популярностью у псковских пенсионеров
05 сентября 2017
Скандинавская ходьба пользуется наибольшей популярностью у псковских пенсионеров 1
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
05 сентября 2017
Начался ПАИ-live c Людмилой Небеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковская «Стрела» стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч» (ВИДЕО)
05 сентября 2017
Псковская «Стрела» стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч» (ВИДЕО)

Идет загрузка...