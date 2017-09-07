На март 2018 года запланировано техническое открытие Ледовой арены в Великих Луках

13:11, 07 сентября 2017, ПАИ

На март 2018 года запланировано техническое открытие Ледовой арены в Великих Луках. Об этом подрядчик доложил губернатору Псковской области Андрею Турчаку во время его визита на объект, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На вопрос главы региона о соблюдении графика строительства универсального спортивного комплекса подрядчик сообщил, что графики соблюдаются, производится монтаж ледовой арены. К концу года планируется завершить возведение кровли, а на март назначен технический запуск арены.

Андрей Турчак поручил главе Великих Лук Николаю Козловскому лично контролировать ход работ и регулярно встречаться со строителями.