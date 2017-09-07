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Общество

Турчак попросил строителей школы в Великих Луках ежедневно отчитываться о количестве занятых на объекте рабочих

Сегодня, 7 сентября, губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочего визита в Великие Луки посетил стройплощадку средней школы №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова и потребовал от строителей ежедневно отчитываться о количестве занятых на возведении объекта рабочих.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона сделал такое заявление, так как по его мнению, присутствующих на стройке людей недостаточно для сдачи школы в срок. «Не чувствуется жизни», — заметил губернатор, осмотрев стройплощадку.

Руководитель подрядной организации «Стройиндустрия» Анатолий Палкин рассказал, что школу планируется открыть уже 1 сентября следующего 2018 года. На следующей неделе строители планирует закончить прокладку инженерных сетей.

 

«Смотрите по срокам, не подведите нас», — заметил Андрей Турчак и подчеркнул, что планёрки на стройплощадке должно проводится ежедневно. «И прямо по головам считать: сколько пришло — и нам доклад. Потом обед, потом вечером такой же подсчёт - и нам доклад», — добавил он.

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