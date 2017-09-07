Николаю Козловскому предстоит решить в «Газпроме» вопрос о переносе сетей для завершения строительства путепровода

13:28, 07 сентября 2017, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский в ближайшее время должен провести в «Газпроме» переговоры о переносе газовых сетей, которые мешают строителям путепровода в «южной столице» Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня на площадке строительства путепровода заявил губернатор Андрей Турчак.

В ходе осмотра объекта строители рассказали главе региона, что сейчас завершают бетонирование на очередном участке будущей трассы над железнодорожными путями, которая соединит две части города.

В качестве проблем, с которыми сталкиваются строители, они назвали неблагоприятные погодные условия и необходимость переноса газовых сетей, на который пока не дали согласия газовики. В связи с этим Турчак и заявил, что данный вопрос должен будет решить глава Великих Лук.

Также в ходе экскурсии по стройплощадке губернатору сообщили, что ежедневно на возведении путепровода работают порядка 250 человек.