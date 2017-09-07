В Тригорском идут съёмки фильма «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл»

13:46, 07 сентября 2017, ПАИ

7 сентября музей-усадьба «Тригорское» в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» закрыт для туристов. Как пояснила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в усадьбе идут съёмки отдельных сцен фильма «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник».

По замыслу сценаристов, главный герой фильма (его роль поручена Сергею Безрукову) не писатель, как у Довлатова, а музыкант, который приехал в Михайловское и стал там экскурсоводом. Действие разворачивается в наши дни, во время «международного фестиваля имени поэта». Режиссёр фильма и один из авторов сценария — Анна Матисон, уже снимавшая Безрукова в фильмах «Млечный путь» и «После тебя».

В фильме заняты и другие популярные актёры, например, Гоша Куценко, Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Митя Хрусталёв. Бóльшая часть съёмок запланирована в Москве, но виды усадеб, действие в парках и интерьерах музеев отснимут в псковских пушкинских местах, в Тригорском и в Михайловском сегодня и завтра соответственно. При этом, уточнила Лидия Токарева, завтрашний рабочий день у кинематографистов начнётся в пять утра и основному потоку туристов не помешает. Поэтому музей-усадьба «Михайловское» 8 сентября несмотря на «съёмочный день» будет принимать посетителей в обычном режиме.

Напомним, что автор повести «Заповедник» Сергей Довлатов в 1970-е годы был сезонным работником Пушкиногорского туристического бюро. Саркастическому настрою написанной им повести противоречит автограф писателя — дарственная надпись на первом (американском) издании «Заповедника» Андрею Арьеву с супругой: «В память о лучших местах на земле (а я, между прочим, побывал в 12 странах)».