Отопление в загородном доме

13:49, 07 сентября 2017, ПАИ

Проживание в загородном доме связано со многими преимуществами. Относительно экологичная атмосфера, отсутствие токсичных загрязнений, низкий уровень шума – все это так важно для комфортной жизни. Кроме того, легче отвлечься от стрессов, чем в условиях мегаполиса. Тем не менее, в данном случае имеются свои особенности. В частности, отопление в загородном доме его владельцам приходится выполнять самостоятельно. Необходимо заказать проект отопительной системы, при этом он должен, с одной стороны, удачно органично сочетаться с дизайн-проектом интерьеров помещений, а с другой – обеспечивать максимальную функциональность и благоприятный микроклимат. Кроме того, необходимо решить вопрос дальнейшего технического обслуживания отопительной системы. Оптимальный выбор – обратиться к профессионалам.

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Варианты отопительной системы для обогрева загородного дома

Водяное отопление. Оно осуществляется за счет циркуляции подогретого жидкого теплоносителя (воды или ее смеси с антифризом) по трубам. Теплоноситель попадает в отопительные приборы – радиаторы, теплые полы. От них тепловая энергия распространяется в обогреваемые помещения. Нагрев теплоносителя осуществляется при помощи котла (газового, жидко- или твердотопливного, электрического) Это эффективная и давно разработанная технология, которая позволяет эффективно отопить помещения практически любого объема. Единственный недостаток – наличие находящегося под давлением жидкого теплоносителя. Чтобы исключить возможность протечек, требуется максимальная герметизация всех соединений; Воздушное отопление в загородном доме. Вместо водяного котла используется воздушный котел или тепловентилятор. Он подогревает воздух, который поступает в помещения по воздуховодам и распространяется через диффузоры и решетки. Из-за отсутствия жидкого теплоносителя практически исключены аварийные ситуации. Однако металлические воздуховоды, как правило, плохо сочетаются с остальными элементами интерьера. Поэтому встает задача каким-то образом их стилизовать или спрятать; Электрическое отопление. В обогреваемых помещениях устанавливаются конвекторы, масляные радиаторы, настенные обогревательные панели, тепловые «пушки». Они стоят относительно недорого, их запуск чаще всего сводится к включению в розетку и к настройке основных параметров. Однако высокая стоимость эксплуатационных расходов ограничивает применение данного варианта.

Существуют и другие способы отопления. Но они гораздо менее распространены. Печное и каминное отопление считается малоэффективным и устаревшим (камины применяются чаще скорее как декоративный элемент).

Геотермальное отопление пока еще относительно малоизвестно, а солнечные коллекторы применяются в основном в южных регионах страны.