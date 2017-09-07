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Общество

Новые квартиры в трёх кварталах Пскова посмотрят участники «Тура по новостройкам»

9 сентября псковская «Комсомолка» повезёт своих читателей в «Тур по новостройкам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты.

В повестке ближайшего «Тура по новостройкам», который проводит «Комсомольская правда – Псков»: три жилых комплекса. Запланирована поездка по следующему маршруту – «Европа» - «Приоритет» - «Пятый элемент».

В первом квартале участникам тура покажут квартиры в двух домах № 3 по улице Венской и № 8/12 на Пражской.

В жилом комплексе «Приоритет», который находится на улице Кузбасской Дивизии, псковичи посетят десятиэтажку под номером 10.

Заключительная часть путешествия будет посвящена квартирам в доме № 60 на улице Труда.

Вместе с участниками в туре побывают представители компании-застройщика, которые расскажут о планах благоустройства конкретных дворов и о развитии кварталов.

Чтобы стать участником «Тура по новостройкам», нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление состоится 9 сентября в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, 21/33).

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