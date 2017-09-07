Акция «Губернаторский дневник» стартует в Псковской области

13:54, 07 сентября 2017, ПАИ

Акция «Губернаторский дневник» стартует в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда-Псков».

Акция «Губернаторский дневник» существует уже пять лет. За это время некоторые из ее победителей уже закончили школу, поступили в институты. Вчерашние второклашки перешли в старшие классы, и демонстрируют отличные результаты не только на муниципальных или областных, но и на всероссийских конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

Участвовать в проекте могут ученики 2-11 классов. В честь юбилея акции, в правила внесены изменения. Теперь победители прошлых лет тоже могут участвовать.

В конце каждого месяца в газете «Комсомольская правда» будет выходить бланк. В него необходимо внести все пятерки, которые были выставлены в журнал. По итогам триместра накопленные бланки отправляются в редакцию. Сильнейших назовут в четырех группах: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. Итого за учебный год выберут 12 отличников.

Для тех, кто побеждал ранее: в каждом триместре будет проведен отбор одного победителя прошлых лет. Однако помимо бланков требуется представить копии дипломов, грамот и благодарственных писем за последний год, а также написать эссе по теме «Что изменилось в моей жизни после встречи с губернатором».

Первый бланк ищите в номере еженедельника за 28 сентября. Вырезайте его, заполняйте вместе с учителем, ставьте печать и кладите в верхний ящик стола. Отправлять его пока не надо. Высылайте только вместе с бланками за октябрь и ноябрь.

Адрес редакции: 180007 Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, каб. 27. На конверте пометьте «Губернаторский дневник». Если вам проще отправить всё электронной почтой, тогда сканируйте бланки и высылайте на адрес: info@pskovkp.ru.

Любой сотрудник редакции ответит на вопросы по телефону (8112) 573997.

Положение акции на учебный год 2017/2018 смотрите здесь.