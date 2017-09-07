Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове

14:16, 07 сентября 2017, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области завело уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Как стало известно Псковскому агентству информации, основанием для этого стало заявление главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

По информации ПАИ, в постановлении СУСК о возбуждении уголовного дела упоминаются кандидаты в депутаты Псковской городкой Думы Юлия Пожидаева, Дмитрий Михайлов, Александр Сотник, Олег Брячак, Павел Николаев, Елена Маницкая, Василий Филюк, Николай Рассадин, Александр Баев, Александр Лоско. Предположительно именно за них предлагали голосовать осуществляющие подкуп граждане.