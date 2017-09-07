Почти 3,5 тысячи гектаров просек ЛЭП расчистили в «Псковэнерго» с начала года

14:53, 07 сентября 2017, ПАИ

За 8 месяцев 2017 года в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности почти 3,5 тысяч гектаров просек воздушных линий электропередачи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

По данным службы эксплуатации и ремонта распределительных сетей предприятия, более 60% этого вида работ специалисты производственных отделений выполняют хозспособом. Для осуществления механической расчистки в «Псковэнерго» эксплуатируется 21 единица тяжелой тракторной техники.

Всего до конца 2017 года на территории Псковской области запланировано расчистить почти 4,2 тысячи га в охранных зонах воздушных ЛЭП различного класса напряжения. Из них порядка 1,8 тысячи га приходится на трассы высоковольтных линий 35-110 кВ и 2,4 тыс. – на распределительные сети 0,4-10 кВ.

Расчистка просек проводится энергетиками ежегодно и является неотъемлемой частью годовой ремонтной программы. Необходимость этих мероприятий обусловлена тем, что деревья, растущие в непосредственной близости к ЛЭП, могут стать причиной нарушений энергоснабжения потребителей.

Все мероприятия по расчистке трасс линий ЛЭП «Псковэнерго» согласовывает с местными лесничествами, отвечающими за соблюдение законодательства РФ в лесах Псковской области.