0
17:49
В Себежском районе обезврежены 12 артснарядов
16:56
Детский фитнес от спортивного клуба «С-Фитнес»
16:23
«Твоя земля»: ПАИ-live с Андреем Васильевым (ВИДЕО)
15:49
Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы (ВИДЕО)
15:01
Начался ПАИ-live с Андреем Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:24
Участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» посетили бьюти мастер-класс
13:54
Акция «Губернаторский дневник» стартует в Псковской области
Еще новости
Общество

Почти 3,5 тысячи гектаров просек ЛЭП расчистили в «Псковэнерго» с начала года

За 8 месяцев 2017 года в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности почти 3,5 тысяч гектаров просек воздушных линий электропередачи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

По данным службы эксплуатации и ремонта распределительных сетей предприятия, более 60% этого вида работ специалисты производственных отделений выполняют хозспособом. Для осуществления механической расчистки в «Псковэнерго» эксплуатируется 21 единица тяжелой тракторной техники.

Всего до конца 2017 года на территории Псковской области запланировано расчистить почти 4,2 тысячи га в охранных зонах воздушных ЛЭП различного класса напряжения. Из них порядка 1,8 тысячи га приходится на трассы высоковольтных линий 35-110 кВ и 2,4 тыс. – на распределительные сети 0,4-10 кВ.

Расчистка просек проводится энергетиками ежегодно и является неотъемлемой частью годовой ремонтной программы. Необходимость этих мероприятий обусловлена тем, что деревья, растущие в непосредственной близости к ЛЭП, могут стать причиной нарушений энергоснабжения потребителей.

Все мероприятия по расчистке трасс линий ЛЭП «Псковэнерго» согласовывает с местными лесничествами, отвечающими за соблюдение законодательства РФ в лесах Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Себежском районе обезврежены 12 артснарядов
07 сентября 2017
В Себежском районе обезврежены 12 артснарядов
«Твоя земля»: ПАИ-live с Андреем Васильевым (ВИДЕО)
07 сентября 2017
«Твоя земля»: ПАИ-live с Андреем Васильевым (ВИДЕО)
Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы (ВИДЕО)
07 сентября 2017
Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Андреем Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
07 сентября 2017
Начался ПАИ-live с Андреем Васильевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» посетили бьюти мастер-класс
07 сентября 2017
Участницы конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» посетили бьюти мастер-класс
Акция «Губернаторский дневник» стартует в Псковской области
07 сентября 2017
Акция «Губернаторский дневник» стартует в Псковской области
Николаю Козловскому предстоит решить в «Газпроме» вопрос о переносе сетей для завершения строительства путепровода
07 сентября 2017
Николаю Козловскому предстоит решить в «Газпроме» вопрос о переносе сетей для завершения строительства путепровода
Турчак попросил строителей школы в Великих Луках ежедневно отчитываться о количестве занятых на объекте рабочих
07 сентября 2017
Турчак попросил строителей школы в Великих Луках ежедневно отчитываться о количестве занятых на объекте рабочих

Идет загрузка...