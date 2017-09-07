Великолукский свиноводческий комплекс оказал помощь детям из приюта в Кислово

15:06, 07 сентября 2017, ПАИ

Перед началом нового учебного года Великолукский свиноводческий комплекс организовал для детей, находящихся в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних и их семей ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района» в деревне Кислово Переслегинской волости, праздник с угощениями и торжественным вручением подарков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе холдинга, глава Великолукского района Сергей Петров обратился к руководству предприятия с просьбой оказать помощь в приобретении необходимых для детей принадлежностей: канцтоваров, ранцев, предметов одежды, посуды и прочее. Данная просьба не была оставлена без внимания и, в конце августа, все необходимое было доставлено в детский приют.

Директор ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» Владислав Рыбаков отметил: «Мы всегда стараемся откликаться на подобные просьбы, тем более, когда это касается детей. Помогать приюту намерены и впредь». Он подчеркнул, что данная акция не является разовой. Холдинг продолжит заботиться о детях из приюта и впредь.