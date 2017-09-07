Замглавы администрации Плюсского района заявила в полицию о клевете в бюллетене «Плюсский гражданин» партии «Яблоко»

16:39, 07 сентября 2017, ПАИ

Заместитель главы администрации Плюсского района по социальным вопроса Валентина Кашина подала в отдел внутренних дел Плюсского района заявление о клевете в отношении неё и её дочери, опубликованное в предвыборном бюллетене «Плюсский гражданин» партии «Яблоко».

Как сообщила Псковскому агентству информации сама Валентина Кашина, в бюллетене было опубликовано обращение кандидата от «Яблоко» на выборы в районное Собрание в составе единого списка и начальника штаба кандидата от той же партии на выборы главы района Юрия Плевака. В этом обращении есть такой абзац: «Распределяли квартиры в новом доме. Люди возмущаются. Ситуация: муж и жена разводятся, они жили вместе в трехкомнатной квартире. Она – работник администрации, дочка заместителя главы администрации Плюсского района по соцвопросам Валентина Кашина. И ей дают квартиру в новом доме. По слухам, у них есть квартира в Пскове, а эту они продадут и уедут туда жить».

Как пояснила ПАИ заместитель главы администрации района, речь идёт о новом доме, построенном в Плюссе по программе расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По её словам, тест составлен некорректно, так как из него следует, что она сама является дочерью заместителя главы муниципалитета, тогда как, очевидно, Юрий Плевак имел ввиду её дочь, которая также работает в администрации района. При этом, отметила Валентина Кашина, ни она сама, ни её дочь квартиру в новом доме не получали и не являются участниками программы расселения ветхого жилья. Кроме того, её дочь не разводится с мужем. «Это всё наглая ложь и, кроме того, это уже не первая попытка облить меня грязью», - добавила женщина.

Она подчеркнула, что сначала пыталась дозвониться до Юрия Плевака по указанному в бюллетене телефону, чтобы получить объяснения, однако он не брал трубку. Вчера, 6 сентября, ей удалось пообщаться с кандидатом от «Яблока» и задать ему вопрос, почему он написал неправду. «Он ответил, что «люди говорят». Но такие вещи надо проверять перед публикацией», — сказала Кашина.