15 млн рублей выделено на реконструкцию Великолукской крепости

15:24, 07 сентября 2017, ПАИ

15 млн рублей выделено на реконструкцию Великолукской крепости. Как сообщил глава администрации Великих Лук Виктор Каменский 7 сентября на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию 850-летия города, такое распоряжение дал министр культуры Владимир Мединский во время недавней встречи с губернатором Андреем Турчаком.

В ходе заседания Виктор Каменский доложил об основных итогах проведенной работы. Он рассказал, что для переселения горожан из аварийного жилья на улице Щорса построены два многоквартирных дома. В 2018 году в этом районе планируется приступить к возведению новой школы.

Сейчас, по его словам, привлекаются средства на капремонт корпуса школы на улице Гагарина, работы должны быть завершены к концу года. Также в Великих Луках будут построены два детских сада. Один появится в микрорайоне «Северный», он рассчитан на 220 мест (уже выделены земельные участки), второй - в микрорайоне «Южный», на месте существующего там старого дошкольного учреждения. На капитальное обновление музыкальной школы № 1 направляются 43 млн рублей, из муниципального бюджета выделены 2 млн на экстренный ремонт.

Помимо этого, глава администрации муниципалитета отметил, что идет строительство Центра подготовки велосипедистов, который откроется в декабре 2017 года. Он подчеркнул, что этот спортивный объект решит проблему спортсменов, которые пока вынуждены заниматься на дорогах. Посещать новый Центр смогут все желающие.

В продолжение темы спорта Виктор Каменский сообщил, что заявки направлены, но на данный момент еще не подтверждено финансирование на создание 25-метрового бассейна, хотя «существует потребность населения в водной активности».

В свою очередь председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин констатировал, что в программу развития включены три обьекта. «На сегодня необходимый обьем финансирования включен в бюджет области на 2018 год. Нам очень важно взаимодействовать, чтобы в сроки открыть Центр велосипедистов и 25-метровый бассейн.

Надеюсь, что наши заявки будут одобрены в следующем году», - обозначил перспетивы глава спорткомитета.

Кроме того, продолжил глава администрации города, в Великих Луках завершается строительство терапевтичечского комплекса, стоимость работ — 3 млрд рублей.

«Мы будем работать над тем, чтобы воплотить эти мероприятия в жизнь», - подчеркнул Виктор Каменский.

Губернатор области Андрей Турчак обратил внимание на то, что ряд объектов в Великих Луках будет введен в эксплуатацю в постпраздничный период. При этом он заметил, что в настоящее время восстанавливаются темпы строительства новой школы, поэтому можно рассчитывать, что 1 сентября 2018 года она откроет свои двери для учеников. «Мы планируем две школы в области поднять», - сказал глава региона и уточнил, что речь идет о новой школе в Великих Луках и капремонте школы в Дно.