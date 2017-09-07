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Общество

4 октября в Великолукском драмтеатре будет установлена главная люстра

4 октября в открывшемся после реконструкции Великолукском драматическом театре будет установлена главная люстра. «Этот вопрос мы решили, нужно еще решить вопрос по шторам», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак 7 сентября на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию 850-летия города, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона также сообщил, что на открытие сезона в Великолукском театре ожидается прибытие министра культуры Владимира Мединского.

В свою очередь председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева доложила, что по 9 пунктам плана празднования потрачены 336 млн рублей, отдельно на реконструкцию театра — 325 млн. «Мы установили замечательный гардероб, сейчас устраняют дефекты, должны еще приобрести подьемник для инвалидов в фойе. По предварительным данным, у нас есть надежда, что будут сэкономленные средства, которые можно направить на доработку недочетов по драмтеатру», - сказала она.

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