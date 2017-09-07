Андрей Васильев: Разовыми мероприятиями проблему стихийных свалок не решить

15:34, 07 сентября 2017, ПАИ

«Если вы поедете загород, то можете заметить стихийные свалки у озер, лесов... Тема эта звучит давно, но как-то получается так, что разовые мероприятия не работают. Нужно менять мышление людей, которые здесь живут, заниматься экологическим просвещением, образованием», - заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live менеджер региональной общественной организации «Чудской проект» Андрей Васильев. По его словам, именно эти задачи призван решить экологический конкурс «Твоя земля», объявленный организацией 5 июня совместно с ФГБУ «Государственный заповедник «Полистовский».

Целевая аудитория конкурса - все жители области, в частности, образовательные организации региона. В конкурсе три направления - «Инициатива» (для учителей и школьников - проекты, экоакции; предпочтение будет отдаваться системной работе); фотоконкурс «Зеленый объектив» и «Знакомство с Чудским» (всё о Чудском озере).

Конкурс поддерживает Управление образование Псковской области. Информационный партнер конкурса – Псковское агентство информации.

Итоги конкурса предполагается подвести 20 ноября. Победители будут награждены призами и сертификатами на индивидуальные, семейные и групповые экскурсии по природным территориям Псковской области, а также почетными грамотами и дипломами организаторов конкурса.

«В конце года планируем мероприятие, посвященное Году экологии в России. По итогам конкурса будем делать фотовыставку», - добавил представитель «Чудского проекта».

Он напомнил, что эта общественная организация изначально создавалась как экологическая и продолжает активно работать в данном направлении: «Это до сих пор наш приоритет. Эта тема всегда актуальна».