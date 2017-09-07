Молодые журналисты из Пскова приняли участие в организованной при поддержке ОНФ смене форума «Таврида»

17:42, 07 сентября 2017, ПАИ

Псковские журналисты вернулись домой со смены для молодых журналистов Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», организованной при поддержке Общероссийского народного фронта. Псковскую область на форуме представили корреспондент «РЕН ТВ – Псков» Дарья Чистякова и фотокорреспондент Псковского агентства информации Дарья Хваткова.

Представители СМИ отметили насыщенную образовательную программу, высокий уровень организации проведения форума и возможность неформального общения с коллегами со всех регионов России. Участники смены были распределены по профильным школам – телевидение, интернет и печатные СМИ. Также для молодых журналистов были организованы творческие встречи и панельные дискуссии с представителями ведущих медиахолдингов страны.

«На форуме был очень плотный график, наша смена оказалась настолько насыщена событиями, что мы с завтрака бежали на пять минут окунуться в море, а потом на образовательные лекции. Лекции и дискуссии шли практически в режиме нон-стоп. Я получила незабываемые впечатления от общения с мэтрами российской журналистики. Для меня таким моментом стала встреча с телеведущим, заместителем председателя Госдумы РФ Петром Толстым. Мы обсуждали важные проблемы, а также задачи, которые журналисты выполняют в своих регионах – рассказывать о проблемах людей, доносить их до власти. Представители ОНФ нас знакомили с приоритетными проектами, которые реализуются активистами Народного фронта в регионах, говорили о механизмах их действия, результатах», – поделилась Дарья Чистякова.

В ходе образовательной программы были презентованы проекты ОНФ: «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Равные возможности – детям», «За честные закупки», работа Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды.

«С одной стороны, смена для журналистов была очень насыщена образовательными программами, а с другой – мы приобрели новые знакомства и контакты, получили возможность обсуждения актуальных проблем с коллегами из других регионов», – отметила Дарья Хваткова.

Также псковские журналисты рассказали, что особый интерес у них вызвало презентованное на форуме направление Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ», которое объединяет всех активных молодых людей, желающих самостоятельно реализовать свои идеи.

«Молодые представители СМИ традиционно возвращаются с форума «Таврида» воодушевленные эмоциями, наполненные знаниями. Наверняка это мотивирует их к дальнейшему профессиональному росту и поможет им в реализации своих идей», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в Псковской области Григорий Турчин.

В смене, проходившей на Бакальской косе в Крыму с 26 по 31 августа, приняли участие более 300 человек из всех регионов страны, а также известные деятели российской медиасферы и руководители крупных отечественных СМИ.