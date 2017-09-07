«Твоя земля»: ПАИ-live с Андреем Васильевым (ВИДЕО)

16:23, 07 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 7 сентября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал менеджер Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Андрей Васильев.

«Чудской проект» в партнерстве с Государственным природным заповедником «Полистовский», Национальным парком «Себежский» и Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества проводит в регионе экологический конкурс «Твоя земля», направленный на улучшение качества экологического образования в Псковской области.

Как повышать «экологическую культуру» жителей региона, какие природоохранные проекты и акции претендуют на звание лучших, когда будут известны имена лучших учителей экологии Псковской области? Об этом в интервью ПАИ рассказал Андрей Васильев.