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Общество

«Твоя земля»: ПАИ-live с Андреем Васильевым (ВИДЕО)

Сегодня, 7 сентября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал менеджер Псковской областной общественной организации «Чудской проект» Андрей Васильев.

«Чудской проект»  в партнерстве с Государственным природным заповедником «Полистовский», Национальным парком «Себежский» и Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества проводит в регионе экологический конкурс «Твоя земля», направленный на улучшение качества экологического образования в Псковской области.

Как повышать «экологическую культуру» жителей региона, какие природоохранные проекты и акции претендуют на звание лучших, когда будут известны имена лучших учителей экологии Псковской области? Об этом в интервью ПАИ рассказал Андрей Васильев.

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