Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы (ВИДЕО)

15:49, 07 сентября 2017, ПАИ

В Пскове очевидцы сняли на видео, как мужчина на резиновой лодке снимает рыболовные сети прямо в устье Псковы на месте бывших нижних решеток между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля. Данное видео было опубликовано вечером 5 сентября в группе «Подводная охота в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, любительский лов сетями без лицензии запрещён и является браконьерством. В отделе отделе госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Псковскому агентству информации сообщили, что в отдел сообщений об этом инциденте не поступало. При этом там добавили, что лицензия на лов сетями прямо в устье Псковы выдана быть не могла. Таким образом, установивший сети прямо под стенами псковского Крома человек однозначно является браконьером.