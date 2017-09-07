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Общество

Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы (ВИДЕО)

В Пскове очевидцы сняли на видео, как мужчина на резиновой лодке снимает рыболовные сети прямо в устье Псковы на месте бывших нижних решеток между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля. Данное видео было опубликовано вечером 5 сентября в группе «Подводная охота в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, любительский лов сетями без лицензии запрещён и является браконьерством. В отделе отделе госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Псковскому агентству информации сообщили, что в отдел сообщений об этом инциденте не поступало. При этом там добавили, что лицензия на лов сетями прямо в устье Псковы выдана быть не могла. Таким образом, установивший сети прямо под стенами псковского Крома человек однозначно является браконьером.

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