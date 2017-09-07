800 млн рублей получили Великие Луки на переселение граждан из аварийного жилья

15:55, 07 сентября 2017, ПАИ

800 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья получили Великие Луки в рамках плана мероприятий празднования 850-летия города. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Козловский 7 сентября на заседании рабочей группы по подготовке к юбилею, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Город преобразился, многое нам удалось, по переселению граждан мы запрашивали 400 млн, а получили 800 — конечно, это серьезный результат», - сказал Николай Козловский. Он также отметил, что благодаря вложениям Великолукская крепость стала привлекательным объектом для горожан и туристов.

«Если бы не было поддержки губернатора Андрея Турчака, то мы бы многое не сделали бы. Я уверен, что при работе с министерствами нас ждет успех», - заключил глава города.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов сообщил, что построены 18 домов, выполнены все мероприятия по оформлению квартир в муниципальную собственность и переселению туда людей. Кроме того, по его словам, в многоквартирных домах произведена замена лифтового оборудования.