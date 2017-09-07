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Спорт

Воспитанники клуба «Юный спасатель» представят Псков на гражданско-патриотической кадетской смене «За честь Отчизны» в Белоруссии

С 10 сентября по 30 сентября воспитанники военно-патриотического клуба «Юный спасатель» из Пскова будут принимать участие в гражданско-патриотической кадетской смене учащихся Союзного государства «За честь Отчизны» в Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие проводится с целью пропаганды идей строительства Союзного государства, создания условий для формирования у детей и подростков патриотического сознания. Смена призвана создать основу для подготовки ребят к служению Отечеству в гражданских и военных отраслях.

Впервые гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства была реализована в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в сентябре 2007 года. Всего за 9 лет проведения кадетских смен в них приняло участие около четырех тысяч юных граждан России и Белоруссии.

Планируется, что в этом году «Зубренок» примет 504 юных защитника Беларуси и России: по 252 учащихся из Белоруссии и России в возрасте 14-16 лет. Это учащиеся из Архангельской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Курской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Ярославской областей, Республики Татарстан, Республики Крым, Краснодарского края, а также кадеты из всех областей Белоруссии и Минска.

В программу смены включены обязательные для участия делегаций конкурсы и соревнования: презентация делегаций, смотр-конкурс строя и песни; военно-спортивная игра «Ураган»; военно-спортивные состязания, включающие стрельбу из пневматической винтовки, кросс на 1000 м, бег, плавание; конкурсы знатоков военной истории, инсценированной военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели».

По итогам проведения обязательных конкурсов и соревнований определяются победители, которые награждаются кубками и дипломами.
Кроме того, в рамках кадетской смены реализуется комплекс оздоровления детей «Укрепляем иммунитет»,включающий осмотр врача-педиатра, врача-стоматолога, по показаниям: спелеотерапию, различные виды массажа, светолечение, кислородные коктейли и т. д.

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