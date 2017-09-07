Общество «Псковские угодья» заплатит 200 тысяч за неисполнение требований Россельхознадзора

18:06, 07 сентября 2017, ПАИ

ООО «Псковские угодья» привлечено к административной ответственности за неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Предписания организации были выданы по результатам проверки двух участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 642,39 га, находящихся в районе деревень Жадиновичи, Дубиченок и Карсаковы Гривы. Установлено, что принадлежащие ООО «Псковские угодья» земли не используются по назначению и зарастают древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

В связи с тем, что предписания не были исполнены к установленному сроку, в отношении ООО «Псковские угодья» были составлены и переданы в мировой суд соответствующие протоколы. Рассмотрев представленные материалы, суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей (по 100 тыс. рублей за каждое неисполненное предписание).