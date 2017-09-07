На средства президентского гранта «Чудской проект» займется экологическим образованием псковских учителей

16:13, 07 сентября 2017, ПАИ

В рамках проекта «Твоя земля», реализуемого на средства президентского гранта, региональная общественная организация «Чудской проект» займется совершенствованием экологического образования учителей Псковской области. Об этом сегодня, 7 сентября, в эфире ПАИ-live заявил представитель «Чудского проекта» Андрей Васильев.

Проект предполагает использование особо охраняемых территорий для нужд экообразования, пояснил Андрей Васильев. «Мы объявим конкурс, займемся обучением учителей, в результате хотим получить методические разработки на основе местного компонента», - добавил он. «У нас порядка 40 особо охраняемых территорий, но немногие об этом знают. Наша задача - сделать экологическое образование массовым, сделать экскурсии с элементами экологического обучения», - резюмировал менеджер общественной организации. Кроме того, появится сайт с виртуальной экскурсией по самым интересным местам особо охраняемых территорий региона.

Андрей Васильев добавил, что в рамках проекта «Твоя земля» предусмотрено «неплохое денежное стимулирование учителей». В нем планируется задействовать все районы. Предполагается, что он охватит порядка тысячи человек. «В феврале-марте 2018 года мы узнаем лучших учителей», - пообещал представитель «Чудского проекта».

«Планируем также курс уроков «Заповедники России» для школьников. Плюс природоохранная акция, экологический слет на базе Полистовского заповедника. Лучшие методические разработки будут распространены среди всех учебных заведений области», - перечислил он составляющие проекта «Твоя земля».