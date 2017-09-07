В Великолукском районе выполнен ремонт участков автомобильной дороги Великие Луки-Невель
В Великолукском районе выполнены работы по восстановлению верхних слоёв асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Великие Луки-Невель общей протяженностью 4,1 км.
Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете региона по транспорту, работы проводило ООО «АДП». Дорог была отремонтирована выборочно на участках между отметками км 0+250 - км 6+500 вблизи деревнь Иванцево, Булынино, Пронино и Ляхово.