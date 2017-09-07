Детский фитнес от спортивного клуба «С-Фитнес»

16:56, 07 сентября 2017, ПАИ

Наступил новый учебный год. Ребята собрали книжки-тетрадки и отправились за парты. Перед родителями встает вопрос: куда же отдать свое чадо и сколько будет стоить его хобби.

Для занятий, прежде всего, нужна мотивация! Современные детские кружки и секции в Пскове позволяют не только открывать в детях таланты и умения, но и способствуют общему развитию молодого организма. Чтобы ребенок не заскучал, не стал «заложником» компьютера, его нужно увлекать, заинтересовывать более полезными занятиями.

Спортивный клуб «С-фитнес» предлагает большой выбор занятий на любой вкус.

1. Тай-Чи (китайская оздоровительная гимнастика)

Представляет собой совокупность стоек, медитативных техник и комплексов плавных, грациозных движений. Эта гимнастика укрепляет суставы, иммунную и нервную системы; улучшает координацию движений; повышает гибкость тела; учит эффективным приемам самообороны.

Занятия проходят по понедельникам, средам, пятницам с 17:00 до 18:00. Тренер - Арина Осташеня.

2. ЛФК (детская лечебная физкультура)

Способствует избавлению от многих детских заболеваний и общему укреплению иммунитета ребёнка. Основная цель – укрепить мышцы, связки, суставы, что в свою очередь способствует коррекции нарушений осанки, избавлению от плоскостопия, искривлению позвоночника и т. д.

Занятия проходят по вторникам и четвергам с 18:00 до 19:00 и по воскресеньям с 15:00 до 16:00. Тренер - Ольга Анисимова.

3. Детский фитнес с элементами художественной гимнастики

Выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). Занятия проходят по понедельникам, средам, пятницам с 17:00 до 18:00. Тренер - Татьяна Пучкина.

4. Стретчинг (растяжка)

Это занятие, которое включает упражнения на растяжку определенных мышц, увеличения подвижности суставов и эластичности связок и сухожилий. В комплекс стретчинга так же входят упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата, что позволяет применять достигнутые результаты в пассивной растяжке в динамике, то есть развивается динамическая гибкость.

Занятия проходят по понедельникам, средам и пятница с 18:00 до 19:00. Тренер - Татьяна Пучкина.

5. Детский фитнес (детский игровой фитнес)

Детский фитнес – это сочетание различных общеукрепляющих упражнений. Включает в себя подвижные игры и упражнения на повторения. Тренировки направлены на развитие силы и выносливости, скорости и ловкости, общего укрепления здоровья.

Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам с 15:00 до 16:00: с 16:00 до 17:00 и по вторникам и четвергам с 17:00 до 18:00. Тренер - Тимур Байназаров.

6. Бокс (дети и взрослые)

Контактный вид спорта. Единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Занятие проводит чемпион мира по боксу – Валерий Брудов.

Тренеровки проходят по понедельникам, средам и пятницам с 19:00 до 20:00. Тренер - Валерий Брудов. Также тренеровки проходят по вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00. Тренер - Сергей Леонтьев.

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Сайт: http://sfera.fitness-super.ru

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