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Общество

Первокурсникам псковского филиала Академии ФСИН вручили студенческие билеты

В псковском филиале Академии ФСИН учащимся факультета подготовки государственных и муниципальных служащих вручили студенческие билеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Первокурсников поздравили начальник псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, президент нотариальной палаты Псковской области, председатель совета регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Валентина Николаева и председатель совета молодых юристов этой организации Арсения Разумовская.

Торжественную церемонию украсили своим выступлением вокалисты и танцевальный коллектив псковского филиала Академии ФСИН России.

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