Первокурсникам псковского филиала Академии ФСИН вручили студенческие билеты
В псковском филиале Академии ФСИН учащимся факультета подготовки государственных и муниципальных служащих вручили студенческие билеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Первокурсников поздравили начальник псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, президент нотариальной палаты Псковской области, председатель совета регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Валентина Николаева и председатель совета молодых юристов этой организации Арсения Разумовская.
Торжественную церемонию украсили своим выступлением вокалисты и танцевальный коллектив псковского филиала Академии ФСИН России.