Кандидат в депутаты от партии «Родина» Игорь Иванов: Городской бюджет должен быть направлены на такие микрорайоны, как Любятово

17:31, 07 сентября 2017, ПАИ

Кандидаты в депутаты Псковской городской Думы от партии «Родина» продолжают активную агитацию среди псковичей. Сегодня прошла ещё одна очередная встреча кандидата в депутаты Псковской городской Думы по округу № 3, председателя обкома российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игоря Иванова с гражданами, проживающими в микрорайоне Любятово.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Родина», кандидаты в депутаты собирают наказы избирателей, фиксируют злободневные проблемы горожан, и в дальнейшем будут добиваться их решения.

На сегодняшней встрече кандидата от партии «Родина» Игоря Иванова и жителей Любятово поднимались жизненно важные вопросы, касающиеся проезжей части и тротуаров по главной магистрали Любятово – улицы Н. Васильева.

«Сегодня горожане в один голос просили, умоляли и требовали скорейшего ремонта тротуаров вдоль улицы Н. Васильева. Заасфальтированного тротуара фактически нет. Местами песочная дорожка вдоль проезжей части составляет менее 50 сантиметров. Дети, идя домой из школы № 17, ежедневно подвергаются опасности быть сбитыми автотранспортом. В зимней период пройти этой «тропой смерти» просто невозможно. Городские чиновники фактически ничего не предпринимают, видимо, их дети живут в респектабельных спальных микрорайонах, или их возят личные водители. Это просто недопустимо!» - заявил Игорь Евгеньевич.

Ещё одной проблемой микрорайона Любятово является проживание граждан в ветхих домах и общежитиях.

«По улице Н. Васильева есть несколько двухэтажных домов. Недавно там навели «косметику», покрасили фасады, но такие дома для Пскова – это архаика. Людей нужно давно переселить в благоустроенные квартиры, а ветхие дома снести. Однако властям города лучше «закопать миллионные финансы» в так называемый ремонт стадиона «Машиностроитель», хотя, по моим данным, выделение средств из федерального бюджета уже стоит под вопросом. Людей нужно уважать, а не издеваться над ними!», - отметил Игорь Иванов.

«Проживание граждан в общежитиях, на примере общежития по ул. Н. Васильева д. 83 - это просто издевательство. Ещё с 2015 года поднимался вопрос о передачи данного общежития с баланса Политехнического колледжа, у которого нет денег на ремонт, на баланс городского бюджета. Граждане жаловались и действующему депутату, и городским чиновникам, и областным властям. Однако «воз и ныне там». Люди живут как в трущобах. Нужно в кратчайшее время решать данную проблему и партия «Родина» берёт это на контроль!», - заверил Игорь Иванов.

«Я баллотируюсь в депутаты псковской городской Думы, чтобы прекратить издевательства над простыми горожанами, моими земляками! Наш любимый город Псков должен быть комфортным и красивым. Городской бюджет должен быть направлен на микрорайоны, такие как Любятово, а не на фейерверки, концерны, букеты и «Ганзы»! За партию «Родина»! Вместе победим!» - заявил кандидата в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному Округу № 3, Игорь Евгеньевич Иванов.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.