Законность уголовного дела по факту подкупа избирателей подтверждена прокуратурой

17:09, 07 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак проинформирован областной прокуратурой о законности возбуждения уголовного дела о подкупе избирателей. Соответствующее письмо за подписью прокурора Псковской области Сергея Белова получено 7 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В документе сообщается, что Следственный отдел по городу Пскову СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 141 УК РФ — по факту воспрепятствования свободного осуществления гражданами своих избирательных прав, соединенного с подкупом и совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Основанием для уголовного дела послужили обращения территориальной избирательной комиссии города Пскова и кандидата в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва Ивана Цецерского о том, что некоторыми кандидатами в депутаты, выдвинутыми региональными отделениями политических партий «Справедливая Россия» и «КПРФ», нарушаются условия проведения предвыборной агитации, а именно: совершаются действия, направленные на подкуп потенциальных избирателей.

Андрей Турчак дал поручение оперативному штабу по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам в Псковской областное Собрание депутатов и органы местного самоуправления Псковской области рассмотреть вопрос и принять меры по недопущению дальнейшего нарушения избирательного законодательства.