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Общество

Андрей Турчак поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства при прокуратуре Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Следственном комитете объединились люди, преданные закону. Ваша работа требует личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принятые решения. Высокий уровень взаимодействия Управления с администрацией области и правоохранительными структурами региона способствует повышению раскрываемости преступлений и обеспечению законности на территории региона. Благодаря профессионализму следователей из года в год повышается качество следственной работы, растет доверие граждан к вашей службе. Уверен, что вы и в будущем с честью и достоинством будете выполнять поставленные перед вами задачи», - говорится в поздравлении.

В заключение губернатор пожелал сотрудникам ведомства здоровья, семейного благополучия, счастья, дальнейших успехов в служении закону на благо России.

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