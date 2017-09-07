Андрей Турчак поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства

17:11, 07 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства при прокуратуре Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Следственном комитете объединились люди, преданные закону. Ваша работа требует личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принятые решения. Высокий уровень взаимодействия Управления с администрацией области и правоохранительными структурами региона способствует повышению раскрываемости преступлений и обеспечению законности на территории региона. Благодаря профессионализму следователей из года в год повышается качество следственной работы, растет доверие граждан к вашей службе. Уверен, что вы и в будущем с честью и достоинством будете выполнять поставленные перед вами задачи», - говорится в поздравлении.

В заключение губернатор пожелал сотрудникам ведомства здоровья, семейного благополучия, счастья, дальнейших успехов в служении закону на благо России.