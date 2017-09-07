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Общество

«Псковэнерго»: Уличное освещение в Пскове работает днем в связи с проверкой накануне выборов

Уличное освещение в Пскове работало днем 7 сентября в связи с проверкой накануне выборов, пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Поводом для комментария стало сообщение в разделе ПАИ «НАРОДНАЯ ЛЕНТА»: «В центре Пскова в середине дня горит уличное освещение». 

«Действительно, на этой неделе в Пскове, в течение двух дней в светлое время специалисты энергокомпании производят проверку работы сетей уличного освещения. Проверка производится по поручению городских властей и во исполнение протокола заседания рабочей группы по содействию деятельности участковых избирательных комиссий в подготовке и проведении выборов депутатов Псковской городской думы 6-го созыва от 23 августа 2017 года», - пояснили ПАИ в компании.

Одним из пунктов данного документа, который находится на исполнении в энергокомпании, поручено ответственным лицам «проверить работу и устранить неисправности уличного освещения возле всех учреждений, где расположены избирательные участки».

Отметим, что в областном центре обслуживанием значительной части электросетей занимаются специалисты РЭС-5 производственного отделения «Северные электрические сети» «Псковэнерго». В зоне их ответственности находится электроснабжение 66 избирательных участков и территориальных избирательных комиссий.

Отметим также, что в сетях уличного освещения «Псковэнерго» принадлежит более 10 тысяч светильников. Часть фонарей (на набережных рек Великой и Псковы, в парках города и на всей территории псковского туристско-рекреационного кластера) в зону ответственности «Псковэнерго» не входят, они находятся на балансе администрации Пскова, их обслуживание и ремонт контролирует Управление городского хозяйства.

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