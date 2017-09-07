Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим

08:05, 08 сентября 2017, ПАИ

Минтранс РФ рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим, учитывающим выбросы углекислого газа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

По словам представителей транспортного ведомства, министерство подготовит обоснование целесообразности замены налога до конца года.

Сейчас размер транспортного налога для автомобилей рассчитывается с учетом региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. При замене сбора на экологический для расчета налога будут использоваться только конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства (ПТС). Экологический сбор также не предусматривает региональной дифференциации