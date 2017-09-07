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Общество

Финансисты отмечают профессиональный праздник 8 сентября

8 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают работники финансовых органов, пишет сalend.ru.

День финансиста учрежден соответствующим Указом президента РФ от 19 августа 2011 года . Дата для празднования была выбрана не случайно. 8 сентября (по старому стилю) 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов.

Министерство финансов — одно из старейших учреждений страны, в 2002 году оно отметило свое 200-летие.

Еще в первой половине позапрошлого века граф Канкрин, один из самых видных и наиболее выдающихся российских министров финансов, который занимал этот пост 21 год, сформулировал: «Защита финансов — это защита жизненной силы существования государства».

Сегодня поздравления получают все, кто имеет отношение к экономической деятельности: чиновники Минфина РФ, банкиры, работники коммерческих отделов предприятий частной и государственной формы собственности. Праздник своим также считают преподаватели, студенты, аспиранты, выпускники учебных заведений, научные работники данной сферы.
 

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