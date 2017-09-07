Судьям планируется установить лимит на количество рассматриваемых дел

08:34, 08 сентября 2017, ПАИ

Судьям и сотрудникам аппаратов могут установить лимит на количество рассматриваемых дел. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на НИУ «Высшая школа экономики», эскперты которого рассчитают соответствующие нормативы.

Это делается по заказу судебного департамента при Верховном суде России. Срок реализации контракта, который оценивается в 4,83 млн рублей, — 11 декабря, рассказали в ВШЭ.

«Соответственно, к этой дате исследование будет проведено и представлено заказчику. Университетом неоднократно выполнялись проекты по оптимизации численности госорганов. Поэтому команда, которая будет работать над исполнением контракта, обладает необходимым опытом и квалификацией», — сообщили в пресс-службе Высшей школы экономики.

По мнению экспертов, нормативы для судей должны быть закреплены на законодательном уровне. В противном случае они не будут работать.

«Если (у нормативов будет значение) только научное — дела (сверхнагрузки) обрушатся на тех же судей, потому что в суде действует принцип дворника: сколько снега выпало, столько и гребут, никуда это не денется», — сказал судья Мосгорсуда в отставке, член СПЧ Сергей Пашин. Он также указал на нехватку кадров, которая является давней проблемой в российских судах.